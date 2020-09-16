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16:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 3,4 миллиона евро.

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Источник: AFP 2020

Джокович, стартовавший со второго круга, обыграл итальянца Сальваторе Карузо — 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 24 минуты.

Следующим соперником серба станет победитель встречи между Марко Чеккинато (Италия) и Филипом Крайиновичем (Сербия).

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