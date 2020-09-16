Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 3,4 миллиона евро.