Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 3,4 миллиона евро.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 3,4 миллиона евро.
Джокович, стартовавший со второго круга, обыграл итальянца Сальваторе Карузо — 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 24 минуты.
Следующим соперником серба станет победитель встречи между Марко Чеккинато (Италия) и Филипом Крайиновичем (Сербия).