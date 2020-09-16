Блинкова вышла в третий круг турнира в Риме
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в третий раунд турнира в Риме, призовой фонд которого составляет около 1,7 миллиона евро.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в третий раунд турнира в Риме, призовой фонд которого составляет около 1,7 миллиона евро.
Блинкова, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, в матче второго круга обыграла испанку Алену Большову со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты.
Следующей соперницей 22-летней россиянки будет победительница встречи между чешками Каролиной Плишковой (2-й номер посева) и Барборой Стрыцовой.