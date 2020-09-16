Блинкова вышла в третий круг турнира в Риме

Блинкова вышла в третий круг турнира в Риме

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в третий раунд турнира в Риме, призовой фонд которого составляет около 1,7 миллиона евро.