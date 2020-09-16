Азаренко пробилась во второй круг турнира в Риме

На старте соревнований, призовой фонд которых составляет $ 2 098 290, вторая ракетка Беларуси победила американку Винус Уильямс (WTA: 70) — 7:6 (9:7), 6:2. Матч продолжался чуть более двух часов.



На позапрошлой и прошлой неделях Азаренко радовала своими выступлениями на Открытом чемпионате США, где обыграла австрийку Барбару Хаас, еще одну белоруску Арину Соболенко, Игу Швентек из Польши, Каролину Мухову из Чехии, бельгийку Элизе Мертенс и американку Серену Уильямс и самую малость не дотерпела до победы в титульном поединке против японки Наоми Осаки. Но жизнь не стоит на месте. И сейчас на повестке дня уже турнир в Риме, также собравший очень звездный состав участников.



Несмотря на то, что карьера Винус Уильямс клонится к закату, эта теннисистка, в свое время семь раз выигрывавшая мейджоры в одиночном разряде, крайне опасна. И к тому же для белоруски она очень неудобна: из восьми предыдущих очных встреч американка брала верх в шести. Но сегодня победа осталась за Викторией Азаренко, которая, как и на US Open, показала теннис высочайшего уровня.



В первом сете, по ходу которого теннисистки сделали по три брейка, все решилось на крайне нервном тай-брейке.



А вот во второй партии преимущество Азаренко сомнений не вызывало. Поведя с двумя брейками — 4:1, она слегка упустила инициативу в шестом гейме, в котором позволила старшей из сестер Уильямс сделать брейк и несколько обострить интригу. Но сразу вслед за этим Виктория вновь взяла гейм на приеме, а затем поставила точку на своей подаче.



В 1/16 финала соперницей Азаренко станет еще одна представительница американского тенниса София Кенин (WTA: 5). И это тоже обещает быть очень интересным.



Параллельно с женским в Риме проходит крупный мужской турнир из категории ATP Masters 1000. Участие в этих соревнованиях с призовым фондом € 3 465 045, напомним, принимали два белоруса. И, увы, никто из них не смог выйти в основную сетку из квалификации. Илья Ивашко обыграл итальянца Маттео Гиганте — 6:3, 4:6, 7:6 (7:1), но уступил португальцу Жоао Соузе — 4:6, 6:7 (3:7). А Егор Герасимов уже в первом квалификационном раунде не совладал с Марко Чеккинато из Италии — 2:6, 7:5, 3:6.