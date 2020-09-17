Кузнецова вышла в третий круг теннисного турнира в Риме

Кузнецова вышла в третий круг теннисного турнира в Риме

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова пробилась в третий раунд теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого составляет около 1,7 миллиона евро.