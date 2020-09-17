Кубок Федерации по теннису переименован в честь Билли Джин Кинг

«Я очень горда и смущена. Я продолжаю думать, что это сон, а потом начинаю осознавать, какая это возможность помочь игре расти во всем мире. Кубок Федерации отставал от Кубка Дэвиса на 63 года, но затем мы перешли с 16 стран-участниц до 116. У нас равные призовые, как и в Кубке Дэвиса, это является важным и сильным посланием о равенстве», — цитирует Билли Джин Кинг Рейтер.