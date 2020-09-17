Кубок Федерации по теннису переименован в честь Билли Джин Кинг

Ранее Финал Кубка Федерации (отныне Кубок Билли Джин Кинг) был перенесен на 2021 года из-за пандемии коронавируса.
«Я очень горда и смущена. Я продолжаю думать, что это сон, а потом начинаю осознавать, какая это возможность помочь игре расти во всем мире. Кубок Федерации отставал от Кубка Дэвиса на 63 года, но затем мы перешли с 16 стран-участниц до 116. У нас равные призовые, как и в Кубке Дэвиса, это является важным и сильным посланием о равенстве», — цитирует Билли Джин Кинг Рейтер.
Билли Джин Кинг в одиночном разряде четыре раза становилась победительницей US Open, по разу выигрывала Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос» и шесть раз становилась обладательницей титула на Уимблдоне. Также на ее счету 16 побед на турнирах серии Большого шлема в парном разряде.
Кроме того, Билли Джин Кинг известна как родоначальница равноправия в теннисе между мужчинами и женщинами. По ее инициативе была создана Женская теннисная ассоциация (WTA).