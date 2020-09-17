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21:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Кубок Кремля по теннису в 2020 году не состоится

Московской турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) «ВТБ Кубок Кремля» в этом году не состоится. Как стало известно «Ъ», решение по этому поводу принято на уровне столичной мэрии в связи с неопределенностью ситуации с коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

Мужская часть Кубка Кремля должна была пройти с 19 по 25 октября, а женская — с 26 октября по 1 ноября. Весной Ледовый дворец «Крылатское», который принимал Кубок Кремля в прошлом году, был переоборудован под резервный госпиталь для лечения больных коронавирусом. Поэтому в этом году турнир планировалось провести в Легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.

В календаре ATP Кубок Кремля стоит с 1990 года, а в календаре WTA — с 1996 года. В разное время его победителями становились такие известные теннисисты, как Евгений Кафельников, Горан Иванишевич, Николай Давыденко, Марин Чилич, Анастасия Мыскина, Елена Дементьева, Мартина Хингис, Виктория Азаренко, Каролина Возняцки, Симона Халеп, Светлана Кузнецова. В прошлом году Кубок Кремля прошел в 30-й раз, а титулы в одиночных разрядах выиграли россиянин Андрей Рублев и швейцарка Белинда Бенчич.

Евгений Федяков.

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