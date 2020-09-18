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18:54 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Касаткина из-за травмы досрочно завершила матч с Азаренко на турнире WTA в Риме

ТАСС, 18 сентября. Россиянка Дарья Касаткина проиграла белоруске Виктории Азаренко в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории «Премьер 5» в Риме.

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Источник: РИА "Новости"

Российская теннисистка из-за травмы была вынуждена досрочно завершить матч в конце первого сета при счете 6:6 (2:0) в пользу Азаренко. В четвертьфинале 31-летняя белорусская спортсменка, которая занимает 14-е место в рейтинге WTA, встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Касаткина занимает 74-ю строчку рейтинга WTA. Азаренко на прошлой неделе играла в финале Открытого чемпионата США, где уступила японке Наоми Осаке.

Турнир в Риме завершится 21 сентября, матчи проходят на грунте. Призовой фонд женской части составляет $2,1 млн. Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 сентября по 11 октября.

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