Россиянка Касаткина из-за травмы досрочно завершила матч с Азаренко на турнире WTA в Риме

Российская теннисистка из-за травмы была вынуждена досрочно завершить матч в конце первого сета при счете 6:6 (2:0) в пользу Азаренко. В четвертьфинале 31-летняя белорусская спортсменка, которая занимает 14-е место в рейтинге WTA, встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Касаткина занимает 74-ю строчку рейтинга WTA. Азаренко на прошлой неделе играла в финале Открытого чемпионата США, где уступила японке Наоми Осаке.
Турнир в Риме завершится 21 сентября, матчи проходят на грунте. Призовой фонд женской части составляет $2,1 млн. Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 сентября по 11 октября.