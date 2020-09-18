Россиянка Касаткина из-за травмы досрочно завершила матч с Азаренко на турнире WTA в Риме

Российская теннисистка из-за травмы была вынуждена досрочно завершить матч в конце первого сета при счете 6:6 (2:0) в пользу Азаренко. В четвертьфинале 31-летняя белорусская спортсменка, которая занимает 14-е место в рейтинге WTA, встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.