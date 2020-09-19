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19 сентября, источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева проиграла второй ракетке мира на турнире WTA в Риме

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла пробиться в полуфинал турнира серии WTA в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В матче ¼ финала Путинцева, занимающая 30-е место в мировом рейтинге, встречалась со второй ракеткой румынкой Симной Халеп. В первой партии казахстанка сумела взять только два гейма (2:6), а во второй при счете 0:2 в пользу соперницы отказалась от продолжения матча.

Теннисистки провели на корте 48 минут. Счет в очном противостоянии стал 2−0 в пользу румынки.

Напомним, на пути в четвертьфинал Путинцева выбила первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину.

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