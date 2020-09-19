Юлия Путинцева проиграла второй ракетке мира на турнире WTA в Риме

В матче ¼ финала Путинцева, занимающая 30-е место в мировом рейтинге, встречалась со второй ракеткой румынкой Симной Халеп. В первой партии казахстанка сумела взять только два гейма (2:6), а во второй при счете 0:2 в пользу соперницы отказалась от продолжения матча.