Новак Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Новак Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 3,4 миллиона евро.