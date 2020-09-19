Новак Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 3,4 миллиона евро.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 3,4 миллиона евро.
Джокович в четвертьфинале сломил сопротивление немца Доминика Кепфера со счетом 6:3, 4:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 11 минут.
Соперником Джоковича по полуфиналу станет норвежец Каспер Рууд.