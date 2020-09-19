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18:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Новак Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 3,4 миллиона евро.

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Источник: AFP 2020

Джокович в четвертьфинале сломил сопротивление немца Доминика Кепфера со счетом 6:3, 4:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 11 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Соперником Джоковича по полуфиналу станет норвежец Каспер Рууд.

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