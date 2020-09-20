Халеп вышла в финал теннисного турнира в Риме
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп стала первой финалисткой теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого составляет около 1,7 миллиона евро.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп стала первой финалисткой теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого составляет около 1,7 миллиона евро.
Халеп, получившая первый номер посева, в полуфинальном матче обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (9-й номер посева) со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут.
В финале турнира Халеп сыграет с победительницей встречи между чешками Каролиной Плишковой (2) и Маркетой Вондроушовой (12).