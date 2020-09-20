Павлюченкова стартовала с победы на теннисном турнире в Страсбурге
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого превышает 200 тысяч евро.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого превышает 200 тысяч евро.
Павлюченкова в матче первого раунда обыграла бельгийку Элисон ван Эйтванк со счетом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.
Следующей соперницей россиянки будет представительница Швейцарии Джил Тайхман.