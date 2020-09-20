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19:32 (мск), источник: ТАСС

Первая ракетка мира Джокович вышел в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме

ТАСС, 20 сентября. Серб Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Риме. Призовой фонд соревнований, проводящихся на грунтовых кортах, составляет €3,85 млн.

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Источник: AFP 2020

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 33-летнего серба. В финале турнира он сыграет с победителем матча между аргентинцем Диего Шварцманом и канадцем Денисом Шаповаловым, который пройдет позднее в воскресенье.

Джокович является лидером рейтинга АТР, он провел 282 недели в ранге первой ракетки мира (третий показатель в истории). На счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах серии Большого шлема (третий результат в истории у мужчин): восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз — Уимблдон, трижды — Открытый чемпионат США и один раз — Открытый чемпионат Франции.

Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP (пятый показатель в истории). Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Рууду 21 год, он располагается на 34-й строчке мирового рейтинга, одержал одну победу на турнирах ATP. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в третий круг на Открытом чемпионате Франции и США.

Турнир в Риме завершится 21 сентября. В прошлом году его победителем стал Надаль.

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