Плишкова и Халеп сыграют в финале теннисного турнира в Риме

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 28-летней Плишковой, посеянной на турнире под вторым номером. Вондроушова имела 12-й номер посева. В финале Плишкова сыграет с первой сеяной румынкой Симоной Халеп, которая в полуфинале была сильнее испанки Гарбинье Мугурусы.

Плишкова занимает четвертую строчку рейтинга WTA. В ее активе 16 титулов под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим достижением является выход в финал US Open 2016 года.

21-летняя Вондроушова располагается на 19-й строчке рейтинга, имея в активе один титул WTA. В прошлом сезоне она вышла в финал Roland Garros.