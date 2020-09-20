Плишкова и Халеп сыграют в финале теннисного турнира в Риме
ТАСС, 20 сентября. Чешка Каролина Плишкова победила соотечественницу Маркету Вондроушову в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier 5 в Риме.
ТАСС, 20 сентября. Чешка Каролина Плишкова победила соотечественницу Маркету Вондроушову в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier 5 в Риме.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 28-летней Плишковой, посеянной на турнире под вторым номером. Вондроушова имела 12-й номер посева. В финале Плишкова сыграет с первой сеяной румынкой Симоной Халеп, которая в полуфинале была сильнее испанки Гарбинье Мугурусы.
Плишкова занимает четвертую строчку рейтинга WTA. В ее активе 16 титулов под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим достижением является выход в финал US Open 2016 года.
21-летняя Вондроушова располагается на 19-й строчке рейтинга, имея в активе один титул WTA. В прошлом сезоне она вышла в финал Roland Garros.
Турнир в Риме завершится 21 сентября, матчи проходят на грунте. Призовой фонд женской части составляет $2,1 млн. Roland Garros пройдет с 27 сентября по 11 октября.