Пять теннисистов не сыграют в квалификации «Ролан Гаррос» из-за COVID-19
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пять теннисистов не смогут выступить в квалификации Открытого чемпионата Франции
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пять теннисистов не смогут выступить в квалификации Открытого чемпионата Франции
Как отмечается в сообщении, два игрока сдали положительные результаты теста на коронавирус, а еще трое тесно контактировали с тренером, заразившимся COVID-19. Все пять теннисистов не примут участия в квалификации и будут находиться на самоизоляции в течение семи дней.
Всего с 17 сентября было проведено около 900 тестов на коронавирус.
«Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 21 сентября по 11 октября.