Пять теннисистов не сыграют в квалификации «Ролан Гаррос» из-за COVID-19

Как отмечается в сообщении, два игрока сдали положительные результаты теста на коронавирус, а еще трое тесно контактировали с тренером, заразившимся COVID-19. Все пять теннисистов не примут участия в квалификации и будут находиться на самоизоляции в течение семи дней.