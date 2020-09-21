Диего Шварцман вышел в финал теннисного турнира в Риме

Диего Шварцман вышел в финал теннисного турнира в Риме

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Аргентинец Диего Шварцман вышел в финал теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3,4 миллиона евро.