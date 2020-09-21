Диего Шварцман вышел в финал теннисного турнира в Риме
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Аргентинец Диего Шварцман вышел в финал теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3,4 миллиона евро.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Аргентинец Диего Шварцман вышел в финал теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3,4 миллиона евро.
Шварцман, посеянный под восьмым номером, в полуфинале обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (12-й номер посева) — 6:4, 5:7, 7:6 (7:4). Матч продолжался 3 часа 15 минут.
Соперником Шварцмана в финале станет первая ракетка мира серб Новак Джокович.