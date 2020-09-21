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10:03 (мск), источник: ТАСС

Джумхур пропустит Roland Garros из-за положительного результата теста у тренера

ТАСС, 21 сентября. Боснийский теннисист Дамир Джумхур не выступит на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros), так как результат теста на коронавирус его тренера Петара Поповича оказался положительным. Об этом Попович сообщил газете L'Equipe.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье организаторы турнира сообщили, что пять теннисистов были сняты с соревнований. У двух участников квалификации, которая стартует в понедельник, был положительный результат теста на COVID-19. Еще трое игроков имели тесный контакт с тренером, тест которого также был положительным. Имена дисквалифицированных не разглашались.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мой тест находился на границе между положительным и отрицательным, — сказал Попович. — Два с половиной месяца назад у меня был коронавирус, есть антитела, которые иногда могут давать неверные результаты. Мне не дали возможность сдать еще один тест. Я на 99,9% убежден, что это результат ложноположительный, и, прежде всего, мне очень жаль Дамира, который был хорошо подготовлен, его дисквалифицировали, считаю, что это большой скандал».


Врачи: коронавирус продолжает мутировать
Голос Америки

Джумхур занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В его активе три титула в одиночном разряде на турнирах ATP. Наивысшим достижением в рейтинге является 23-е место в июле 2018 года.

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