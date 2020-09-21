Джумхур пропустит Roland Garros из-за положительного результата теста у тренера

В воскресенье организаторы турнира сообщили, что пять теннисистов были сняты с соревнований. У двух участников квалификации, которая стартует в понедельник, был положительный результат теста на COVID-19. Еще трое игроков имели тесный контакт с тренером, тест которого также был положительным. Имена дисквалифицированных не разглашались.

«Мой тест находился на границе между положительным и отрицательным, — сказал Попович. — Два с половиной месяца назад у меня был коронавирус, есть антитела, которые иногда могут давать неверные результаты. Мне не дали возможность сдать еще один тест. Я на 99,9% убежден, что это результат ложноположительный, и, прежде всего, мне очень жаль Дамира, который был хорошо подготовлен, его дисквалифицировали, считаю, что это большой скандал».