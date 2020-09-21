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15:10 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина стартовала с победы на турнире WTA во Франции

Матч длился час и 33 минуты.

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Источник: AP 2020

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно провела стартовый матч одиночного разряда на турнире WTA в Страсбуре (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом круге она победила бельгийку Гретье Миннен в двух сетах — 7:5, 6:4. На это ей потребовалось час и 33 минуты. При этом Рыбакина в шести случаях допустила двойные ошибки, что, в общем-то, не помешало ей выиграть.

В мировом рейтинге Рыбакина занимает 18-е место, Миннен — 110-е.

В следующем круге Рыбакина встретится с победителем пары Полона Херцог (Словения) — Ализе Корне (Франция).

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