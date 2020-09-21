Рыбакина стартовала с победы на турнире WTA во Франции

В первом круге она победила бельгийку Гретье Миннен в двух сетах — 7:5, 6:4. На это ей потребовалось час и 33 минуты. При этом Рыбакина в шести случаях допустила двойные ошибки, что, в общем-то, не помешало ей выиграть.