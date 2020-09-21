Рыбакина стартовала с победы на турнире WTA во Франции
Матч длился час и 33 минуты.
Матч длился час и 33 минуты.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно провела стартовый матч одиночного разряда на турнире WTA в Страсбуре (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом круге она победила бельгийку Гретье Миннен в двух сетах — 7:5, 6:4. На это ей потребовалось час и 33 минуты. При этом Рыбакина в шести случаях допустила двойные ошибки, что, в
В мировом рейтинге Рыбакина занимает 18-е место, Миннен — 110-е.
В следующем круге Рыбакина встретится с победителем пары Полона Херцог (Словения) — Ализе Корне (Франция).