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15:46 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс выиграла впервые с января и прервала серию из семи поражений

Последняя победа была добыта на Australian Open.

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Казахстанская теннисистка Зарина Дияс одержала победу в матче одиночного разряда впервые с января, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это произошло на турнире WTA в Страсбуре (Франция).

В матче первого круга она встречалась с американской теннисисткой Кристиной Макхэйл и смогла ее победить в трех сетах со счетом 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась три часа и 11 минут.

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До этого казахстанская теннисистка потерпела семь поражений подряд, а последняя ее победа пришлась на матч второго круга Australian Open, где она 23 января обыграла Анну Блинкову из России.

Затем она проиграла Кики Бертенс из Нидерландов (Australian Open, третий круг), бельгийкам Элизе Мертенс и Кирстен Флипкенс (Fed Cup, квалификация), американкам Энн Ли (турнир WTA (Цинциннати), квалификация), Бернарде Пере (US Open, квалификация), белоруске Александре Соснович (турнир WTA (Стамбул), первый круг) и россиянке Анне Калинской (турнир WTA (Рим), квалификация).

Следующей соперницей Дияс станет победительница матча между японкой Нао Хибино и американкой Слоан Стивенс.

Ранее во второй круг вышла первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая обыграла бельгийку Гретье Миннен в двух сетах — 7:5, 6:4.

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