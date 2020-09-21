Симона Халеп стала победительницей турнира WTA в Риме
ТАСС, 21 сентября. Румынка Симона Халеп выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории «Премьер 5» в Риме. В финале она обыграла чешку Каролину Плишкову.
ТАСС, 21 сентября. Румынка Симона Халеп выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории «Премьер 5» в Риме. В финале она обыграла чешку Каролину Плишкову.
Встреча завершилась при счете 6:0, 2:1 в пользу 28-летней румынки, у которой был первый номер посева. Плишкова (2) отказалась от продолжения борьбы во втором сете
Халеп является второй ракеткой мира, в ее активе 21 титул WTA. Она является победительницей Открытого чемпионата Франции — 2018 и Уимблдона-2019.
Плишковой 28 лет, она занимает четвертую строчку рейтинга WTA. В ее активе 16 титулов под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим достижением является выход в финал Открытого чемпионата США 2016 года.
Матчи турнира проходили на грунте. Призовой фонд женской части составил $2,1 млн. Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 сентября по 11 октября.