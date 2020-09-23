Зрителям разрешат заполнять до 50% арены на турнире ATP в Санкт-Петербурге

«В Санкт-Петербурге мы согласовали с Роспотребнадзором, что на нашем турнире будут зрители. 50 процентов от заполняемости арены, которая вмещает 7 тыс. зрителей. На каждом матче начиная с квалификации, которая стартует в субботу», — сказал Медведев.

«В этом году первый раз в истории российского тенниса турнир будет проходить в категории 500, у нас никогда не было таких турниров, надеюсь, что это позволит нам закрепиться на этой вершине. Это привлекло уникальный состав участников — это три игрока из первой десятки и целая россыпь игроков из топ-20, никогда такого не было, — отметил Медведев. — В первую очередь хочу упомянуть Даниила Медведева, на US Open он подтвердил свой высокий класс и, надеюсь, хорошо выступит у нас. Дополнительную интригу добавляет участие извечного соперника Даниила — Стефаноса Циципаса».