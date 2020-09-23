Зарина Дияс проиграла во втором круге на турнире WTA в Страсбурге

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс потерпела поражение в матче второго круга турнира WTA во французском Страсбурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дияс в двух сетах уступила японке Нао Хибино — 5:7, 3:6. Игра длилась час и 49 минут.

В следующем круге Хибино встретится с победителем пары Кики Бертенс (Нидерланды) — Елена Остапенко (Латвия).

Отметим, что в первом круге Дияс победила американку Кристину Макхэйл — 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (7:3), а удар Зарины признали лучшим во второй день турнира.