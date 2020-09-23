Казахстанский теннисист вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос»
В мировом рейтинге соперник располагался выше.
В мировом рейтинге соперник располагался выше.
Казахстанец Дмитрий Попко вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»), который проходит в Париже, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале квалификации одиночного разряда Попко, занимающий в мировом рейтинге 170-е место, переиграл в двух сетах Оскара Отте из Германии — 7:5, 7:6. Отте идет 137-м в рейтинге.
Матч продлился два часа и семь минут.
В финале казахстанец встретится с победителем пары Эмилио Гомес (Эквадор) — Филип Хорански (Словакия).
В первом круге турнира Попко победил Андреа Колларини из Аргентины — 6:2, 6:1.
Отметим, что победителем «Ролан Гаррос» — 2019 является испанец Рафаэль Надаль.