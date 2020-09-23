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16:31 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский теннисист вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос»

В мировом рейтинге соперник располагался выше.

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Казахстанец Дмитрий Попко вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»), который проходит в Париже, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В полуфинале квалификации одиночного разряда Попко, занимающий в мировом рейтинге 170-е место, переиграл в двух сетах Оскара Отте из Германии — 7:5, 7:6. Отте идет 137-м в рейтинге.

Матч продлился два часа и семь минут.

В финале казахстанец встретится с победителем пары Эмилио Гомес (Эквадор) — Филип Хорански (Словакия).

В первом круге турнира Попко победил Андреа Колларини из Аргентины — 6:2, 6:1.

Отметим, что победителем «Ролан Гаррос» — 2019 является испанец Рафаэль Надаль.

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