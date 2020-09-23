Медведев проиграл в Гамбурге на старте. Это проблема?
Лучший российский теннисист едет на «Ролан Гаррос» без побед на грунте.
Лучший российский теннисист едет на «Ролан Гаррос» без побед на грунте.
Турнир ATP-500 Hamburg. 1/16 финала
Умбер (Франция) — Медведев (Россия, 1) — 6:4, 6:3.
Любители тенниса чуть постарше хорошо помнят времена, когда турнир в Гамбурге был грунтовым «мастерсом», как Роджер Федерер побеждал там в финале сначала Марата Сафина, а спустя пять лет — Рафаэля Надаля. В 2009 году этот турнир был понижен до категории 500, и с тех пор внимания к нему стало меньше. Он еще и проходит обычно после Уимблдона, перед американским хардом, так что ехать на него
Лучшему российскому теннисисту в первом круге выпало играть с молодым (22 года) и перспективным французом Уго Умбером. О нем намного меньше говорят, чем о некоторых его ровесниках и ребятах помладше, но Умбер — толковый парень, определенные результаты он уже показывал, например — 1/8 финала Уимблдона-2019, когда он обыграл Феликса
С первым получилось, со вторым — не очень. Медведев, как пока более классный игрок, чем Умбер, захватил преимущество на задней линии и повел с брейком, но потом Умбер
Ребята разыгрывали один мяч дольше, чем в некоторых матчах длятся геймы. В конце концов Умбер переиграл Даниила и красиво забил с форхенда навылет. Самым активным болельщиком француза на стадионе в этот день была мама. После матча они мило обнялись.
Для Умбера — это первая победа над игроком топ-10 и наверняка, не последняя. Возможно, он не так ярок, как тот же
Что до Даниила, то в поражении от Умбера для него нет никакой проблемы. Грунт никогда не был лучшим его покрытием, и ничего особенного от Гамбурга он сам от себя точно не ждал. Он провел нормальный матч, немного подвигался на песке, вспомнил, как это делается, и теперь поедет в Париж, где у него будет 4−5 дней на тренировки.
Все, чего Даниил может сейчас ожидать — это хорошей сетки на «Ролан Гаррос». На победу он там претендовать будет едва ли, но если в первых матчах ему не попадется
Зато когда он находит игру, то даже на грунте соперничать с ним крайне тяжело. Мы же помним, как в прошлом году он обыграл Джоковича в
За кем в Гамбурге будет очень интересно понаблюдать — так это за Андреем Рублевым и Кареном Хачановым. Они, в отличии от Медведева, играли в Риме, и на немецкий турнир настроены решительно. Оба пока остаются в сетке и могут встретиться друг с другом в финале. Андрею для этого еще нужно выиграть два матча, Карену — три. Они оба грунт любят и способны обыграть всех, кто сейчас находится в Германии.
Дмитрий Сомов