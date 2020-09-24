Джокович снова вспомнил о дисквалификации с US Open
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как перенес дисквалификацию с Открытого чемпионата США — 2020.
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как перенес дисквалификацию с Открытого чемпионата США — 2020.
Напомним, что в поединке с испанцем Пабло
«Сначала я прошел через взлеты и падения в психологическом плане. Безусловно, я был шокирован, как и многие другие люди, однако принял решение двигаться дальше. Выступление на турнире в Риме через неделю после этого мне очень помогло… Мне хотелось во что бы то ни стало выйти на корт. Я выступил действительно классно!» — цитирует атлета Eurosport.
Стоит отметить, что 21 сентября Джокович стал лучшим на турнире серии «Мастерс» в Риме. В финале соревнований он переиграл аргентинца Диего Шварцмана.
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