Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA в Страсбурге и получила шанс поквитаться за Дияс
Матч продлился чуть более часа.
Матч продлился чуть более часа.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира WTA в Страсбурге (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинале она переиграла в двух сетах китаянку Чжан Шуай — 6:3, 6:2.
Матч длился час и одну минуту.
В ½ финала Рыбакина сыграет с японкой Нао Хибино, которая в матче второго круга победила другую казахстанскую теннисистку Зарину Дияс — 7:5, 6:3. В ¼ финала Хибино обыграла Елену Остапенко из Латвии — 7:6, 7:6.
Полуфинальный матч одиночного разряда Хибино — Рыбакина состоится 25 сентября.