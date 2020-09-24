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24 сентября, источник: Vesti.kz

Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA в Страсбурге и получила шанс поквитаться за Дияс

Матч продлился чуть более часа.

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Источник: РИА "Новости"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира WTA в Страсбурге (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Елена Рыбакина вышла в ¼ финала турнира WTA в Страсбурге

В четвертьфинале она переиграла в двух сетах китаянку Чжан Шуай — 6:3, 6:2.

Матч длился час и одну минуту.

В ½ финала Рыбакина сыграет с японкой Нао Хибино, которая в матче второго круга победила другую казахстанскую теннисистку Зарину Дияс — 7:5, 6:3. В ¼ финала Хибино обыграла Елену Остапенко из Латвии — 7:6, 7:6.

Полуфинальный матч одиночного разряда Хибино — Рыбакина состоится 25 сентября.

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