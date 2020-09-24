Хачанов проиграл во втором круге турнира АТР в Гамбурге

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу 30-летнего серба. Хачанов был посеян на турнире под восьмым номером.

24-летний Хачанов занимает 16-е место в рейтинге АТР, на счету россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ассоциации. Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал (Открытый чемпионат Франции 2019 года).

Лайович располагается на 24-й строчке рейтинга, завоевав один титул АТР. На турнирах серии Большого шлема он не проходил дальше четвертого раунда.