Хачанов проиграл во втором круге турнира АТР в Гамбурге
ТАСС, 24 сентября. Россиянин Карен Хачанов проиграл сербу Душану Лайовичу в матче второго круга турнира Ассоциации
ТАСС, 24 сентября. Россиянин Карен Хачанов проиграл сербу Душану Лайовичу в матче второго круга турнира Ассоциации
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу 30-летнего серба. Хачанов был посеян на турнире под восьмым номером.
24-летний Хачанов занимает 16-е место в рейтинге АТР, на счету россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ассоциации. Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал (Открытый чемпионат Франции 2019 года).
Лайович располагается на 24-й строчке рейтинга, завоевав один титул АТР. На турнирах серии Большого шлема он не проходил дальше четвертого раунда.
Турнир в Гамбурге проходит на грунтовом покрытии, соревнования завершатся 27 сентября.