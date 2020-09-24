Свитолина вышла в полуфинал турнира в Страсбурге

В матче ¼ финала Свитолина (2-й номер посева) обыграла швейцарку Джил Тайхман со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

За выход в финал Свитолина поспорит с победительницей матча между чешкой Катериной Синяковой и белоруской Ариной Соболенко (4).