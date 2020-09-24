Свитолина вышла в полуфинал турнира в Страсбурге
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира во французском Страсбурге, призовой фонд которого превышает 200 тысяч долларов.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира во французском Страсбурге, призовой фонд которого превышает 200 тысяч долларов.
В матче ¼ финала Свитолина (2-й номер посева) обыграла швейцарку Джил Тайхман со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.
За выход в финал Свитолина поспорит с победительницей матча между чешкой Катериной Синяковой и белоруской Ариной Соболенко (4).