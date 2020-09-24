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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Свитолина вышла в полуфинал турнира в Страсбурге

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира во французском Страсбурге, призовой фонд которого превышает 200 тысяч долларов.

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Источник: Reuters

В матче ¼ финала Свитолина (2-й номер посева) обыграла швейцарку Джил Тайхман со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

За выход в финал Свитолина поспорит с победительницей матча между чешкой Катериной Синяковой и белоруской Ариной Соболенко (4).

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