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20:13 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев сыграет с венгром Фучовичем в первом круге Roland Garros

ТАСС, 24 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев (четвертый номер посева) в первом круге Открытого чемпионата Франции сыграет с венгром Мартоном Фучовичем. Результаты жеребьевки опубликованы на официальном сайте турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин Андрей Рублев (13) в первом круге встретится с американцем Сэмом Куэрри, Карен Хачанов (15) — с поляком Камилем Майхжаком.

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Первая ракетка мира и турнира серб Новак Джокович в первом круге сыграет со шведом Микаэлем Имером, действующий победитель турнира Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером встретится с Егором Герасимовым из Белоруссии, третья ракетка турнира австриец Доминик Тим — с хорватом Марином Чиличем.

Медведеву 24 года, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин является победителем семи турниров под эгидой ATP, на турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом стал выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. На Открытом чемпионате Франции он ни разу не проходил дальше первого круга.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 сентября по 11 октября.

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