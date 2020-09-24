Даниил Медведев сыграет с венгром Фучовичем в первом круге Roland Garros

Первая ракетка мира и турнира серб Новак Джокович в первом круге сыграет со шведом Микаэлем Имером, действующий победитель турнира Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером встретится с Егором Герасимовым из Белоруссии, третья ракетка турнира австриец Доминик Тим — с хорватом Марином Чиличем.

Медведеву 24 года, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин является победителем семи турниров под эгидой ATP, на турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом стал выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. На Открытом чемпионате Франции он ни разу не проходил дальше первого круга.