Текущие события
Футбол. Еврокубки
24.09
Виллем II
Рейнджерс
04
Футбол. Еврокубки
24.09
Бавария
Севилья
21
Футбол. Еврокубки
24.09
Спортинг
Абердин
10
Футбол. Еврокубки
24.09
Риека
Колос К
20
Футбол. Еврокубки
24.09
Милан
Буде-Глимт
32
Футбол. Еврокубки
24.09
ЛАСК
ДАК
70
Футбол. Еврокубки
24.09
Базель
Анортосис Фамагуста
32
Футбол. Еврокубки
24.09
Санкт-Галлен
АЕК
01
Футбол. Еврокубки
24.09
Легия
Дрита
20
Футбол. Еврокубки
24.09
Вольфсбург
Десна
20
Футбол. Еврокубки
24.09
Стандард Л
Войводина
21
Футбол. Еврокубки
24.09
Шкендия
Тоттенхэм Хотспур
13
Футбол. Еврокубки
24.09
АПОЭЛ
Зриньски
П 4:2
22
Футбол. Еврокубки
24.09
Копенгаген
Пяст
30
Футбол. Еврокубки
24.09
Гранада
Локомотив Тб
20
Футбол. Еврокубки
24.09
Галатасарай
Хайдук С
20
Футбол. Еврокубки
24.09
Сараево
Будучност
21
Футбол. Еврокубки
24.09
Шериф
Дандолк
П 3:5
11
Футбол. Еврокубки
24.09
Клаксвик
Динамо Тб
61
Футбол. Еврокубки
24.09
Хапоэль Беэр-Шева
Мотеруэлл
30
Футбол. Еврокубки
24.09
Мура
ПСВ
15
Футбол. Еврокубки
24.09
ЦСКА Сф
Б-36
31
Футбол. Еврокубки
24.09
Мальме
Локомотива
50
Футбол. Еврокубки
24.09
Шарлеруа
Партизан
21
Футбол. Еврокубки
24.09
Русенборг
Аланьяспор
10
Футбол. Еврокубки
24.09
Бешикташ
Риу Аве
П 2:4
11
Футбол. Еврокубки
24.09
Рига
Селтик
01
Футбол. Еврокубки
24.09
Юргорден
ЧФР
01
Футбол. Еврокубки
24.09
Флориана
Флора
П 2:4
00
Футбол. Еврокубки
24.09
Ростов
Маккаби Хайфа
12
Хоккей. КХЛ
24.09
Сочи
ХК Динамо
23
Хоккей. КХЛ
24.09
ЦСКА
Северсталь
50
Футбол. Еврокубки
24.09
Виктория Пл
Сеннерйюск
30
Футбол. Еврокубки
24.09
Фехервар
Реймс
П 4:1
00
Хоккей. КХЛ
24.09
Торпедо НН
Амур
ОТ
23
Футбол. Еврокубки
24.09
КуПС
Судува
20
Футбол. Еврокубки
24.09
Арарат-Армения
Целе
10
Хоккей. КХЛ
24.09
Металлург Мг
Витязь
14
Хоккей. КХЛ
24.09
Салават Юлаев
Трактор
31
Все события
Фоторепортажи
8Какой позор! «Динамо» вылетело из Лиги Европы
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
24 сентября, источник: БЕЛТА

Герасимов сыграет с Надалем на старте открытого чемпионата Франции по теннису

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже состоялась жеребьевка открытого чемпионата Франции по теннису, третьего в этом сезоне турнира серии «Большого шлема», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Единственный представитель Беларуси в мужском одиночном разряде Егор Герасимов, занимающий 83-е место в мировом рейтинге, в первом раунде встретится со второй ракеткой планеты, легендарным испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, который 12 раз становился триумфатором этого престижного турнира.

В женском одиночном разряде на парижских кортах «Ролан Гаррос» сыграют три белоруски. 12-й номер рейтинга WTA Арина Соболенко в первом раунде сыграет с американкой Джессикой Пегулой, у которой 60-я позиция. Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) будет соперничать с черногорской теннисисткой Данкой Ковинич (73), соперницей Александры Саснович (96) будет представительница Германии Анна-Лена Фридзам (104).

Открытый чемпионат Франции стартует 27 сентября, а финиширует 11 октября. Его общий призовой фонд составит 38 млн евро. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по 1,6 млн евро.

 Гороскоп на май 2020
Заключенный сбежал из тюрьмы через главный вход на глазах у надзирателей на
«Ростов» упустил победу над «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы
«Бавария» во второй раз в истории завоевала Суперкубок УЕФА
«Тоттенхэм» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы
Матч с участием московского ЦСКА в чемпионате КХЛ отменен
«Денежный разврат играет злую шутку»: Мостовой — о «Ростове»
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» вышли в 1/8 Кубка английской лиги
Геркус: Баннер «спасибо за евросезон» может стать переходящим
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь