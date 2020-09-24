Герасимов сыграет с Надалем на старте открытого чемпионата Франции по теннису

Единственный представитель Беларуси в мужском одиночном разряде Егор Герасимов, занимающий 83-е место в мировом рейтинге, в первом раунде встретится со второй ракеткой планеты, легендарным испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, который 12 раз становился триумфатором этого престижного турнира.

В женском одиночном разряде на парижских кортах «Ролан Гаррос» сыграют три белоруски. 12-й номер рейтинга WTA Арина Соболенко в первом раунде сыграет с американкой Джессикой Пегулой, у которой 60-я позиция. Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) будет соперничать с черногорской теннисисткой Данкой Ковинич (73), соперницей Александры Саснович (96) будет представительница Германии Анна-Лена Фридзам (104).