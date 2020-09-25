Кукушкин, Рыбакина, Путинцева и другие казахстанские теннисисты узнали своих соперников по «Ролан Гаррос»

В соревнованиях у мужчин Казахстан представят Михаил Кукушкин и Александр Бублик. По итогам жеребьевки Бублик в первом круге сыграет с 8-м сеяным французом Гаэлем Монфисом. Кукушкину в соперники достался итальянец Фабио Фоньини. Добавим, что в квалификации был близок к выходу в основную сетку еще один представитель Казахстана Дмитрий Попко. В решающей встрече он в трех сетах уступил эквадорцу Эмилио Гомесу. Несмотря на поражение, у Попко остается небольшой шанс все-таки попасть в основную сетку как лаки-лузер в случае отказа кого-то из теннисистов.