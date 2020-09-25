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10:02 (мск), источник: Vesti.kz

Кукушкин, Рыбакина, Путинцева и другие казахстанские теннисисты узнали своих соперников по «Ролан Гаррос»

В Париже прошла жеребьевка основной сетки «Ролан Гаррос», по итогам которой казахстанские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В соревнованиях у мужчин Казахстан представят Михаил Кукушкин и Александр Бублик. По итогам жеребьевки Бублик в первом круге сыграет с 8-м сеяным французом Гаэлем Монфисом. Кукушкину в соперники достался итальянец Фабио Фоньини. Добавим, что в квалификации был близок к выходу в основную сетку еще один представитель Казахстана Дмитрий Попко. В решающей встрече он в трех сетах уступил эквадорцу Эмилио Гомесу. Несмотря на поражение, у Попко остается небольшой шанс все-таки попасть в основную сетку как лаки-лузер в случае отказа кого-то из теннисистов.

В женской части Казахстан представят Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Зарина Дияс. Рыбакина, получившая 14-й номер посева, в первом раунде сыграет против румынки Сораны Кырсти. Соперницей Путинцевой (23-я) станет Кирстен Флипкенс из Бельгии. А вот Зарине Дияс будет противостоять Онс Жабер из Туниса.

«Ролан Гаррос» в этом году из-за пандемии коронавируса проходит с 21 сентября по 11 октября.

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