Бывшая первая ракетка мира Беккер оказался под угрозой тюремного срока

По версии следствия, в июне 2017 года спортсмен нарушил условия процедуры собственного банкротства и скрыл информацию о наличии у себя денежных средств и имущества. Теннисисту предъявили обвинения по 19 пунктам; правоохранительные органы считают, что у Беккера есть доля в бизнесе, несколько банковских счетов и объектов недвижимости в Лондоне и Германии.