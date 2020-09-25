Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Нант
Хоккей. НХЛ
26.09
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
14:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшая первая ракетка мира Беккер оказался под угрозой тюремного срока

Бывшей ракетке мира Борису Беккеру грозит семилетний тюремный срок. Об этом сообщает Sky Sports.

Наверх
Источник: AP 2020

По версии следствия, в июне 2017 года спортсмен нарушил условия процедуры собственного банкротства и скрыл информацию о наличии у себя денежных средств и имущества. Теннисисту предъявили обвинения по 19 пунктам; правоохранительные органы считают, что у Беккера есть доля в бизнесе, несколько банковских счетов и объектов недвижимости в Лондоне и Германии.

Немецкий спортсмен не признает вину. 22 октября 52-летний Беккер должен оказаться на предварительном слушании в суде.

Беккер — шестикратный победитель турниров серии «Большого шлема», олимпийский чемпион-1992. За карьеру немец заработал более 25 миллионов долларов призовых в одиночном и парном разрядах. С 2013-го по 2016 год Беккер тренировал сербского теннисиста Новака Джоковича.

 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Минус два. «Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
«Баварию» не остановить: Мартинес забил «Севилье» в экстра-тайме
Кто остановит «Мерседес» в Сочи? Чего ждать от «Гран-при России»
CAS вернул медали Сочи Вилухиной и Романовой, Зайцеву не простил
Рональд Куман испытывает недоверие из-за ситуации в «Барселоне»
«Локомотив» сформировал состав для выступления в КХЛ
ЦСКА огорчит «Локомотив»: Топ-5 ставок выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь