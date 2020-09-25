Бывшая первая ракетка мира Беккер оказался под угрозой тюремного срока
Бывшей ракетке мира Борису Беккеру грозит семилетний тюремный срок. Об этом сообщает Sky Sports.
Бывшей ракетке мира Борису Беккеру грозит семилетний тюремный срок. Об этом сообщает Sky Sports.
По версии следствия, в июне 2017 года спортсмен нарушил условия процедуры собственного банкротства и скрыл информацию о наличии у себя денежных средств и имущества. Теннисисту предъявили обвинения по 19 пунктам; правоохранительные органы считают, что у Беккера есть доля в бизнесе, несколько банковских счетов и объектов недвижимости в Лондоне и Германии.
Немецкий спортсмен не признает вину. 22 октября 52-летний Беккер должен оказаться на предварительном слушании в суде.
Беккер — шестикратный победитель турниров серии «Большого шлема», олимпийский чемпион-1992. За карьеру немец заработал более 25 миллионов долларов призовых в одиночном и парном разрядах. С 2013-го по 2016 год Беккер тренировал сербского теннисиста Новака Джоковича.