Андрей Кузнецов не пробился в основную сетку «Ролан Гаррос»

Ранее лучшим результатом Кузнецова в одиночном разряде на «Ролан Гаррос» был выход в третий круг турнира в 2015 году, в общей сложности 29-летний теннисист, занимающий в настоящее время 570-ю строчку мирового рейтинга, пять раз играл в основной сетке парижского турнира Большого шлема.