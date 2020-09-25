Андрей Кузнецов не пробился в основную сетку «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россиянину Андрею Кузнецову не удалось выйти в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россиянину Андрею Кузнецову не удалось выйти в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису.
В финале квалификации Кузнецов проиграл американцу Джеку Соку — 6:7 (5:7), 6:7 (4:7). Матч продолжался почти два часа.
Ранее лучшим результатом Кузнецова в одиночном разряде на «Ролан Гаррос» был выход в третий круг турнира в 2015 году, в общей сложности 29-летний теннисист, занимающий в настоящее время 570-ю строчку мирового рейтинга, пять раз играл в основной сетке парижского турнира Большого шлема.