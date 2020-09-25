Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
Нефтехимик
13
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард
Куньлунь
31
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
Ак Барс
02
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Нант
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Сибирь
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Мн
34
Хоккей. НХЛ
26.09
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Андрей Кузнецов не пробился в основную сетку «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россиянину Андрею Кузнецову не удалось выйти в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В финале квалификации Кузнецов проиграл американцу Джеку Соку — 6:7 (5:7), 6:7 (4:7). Матч продолжался почти два часа.

Ранее лучшим результатом Кузнецова в одиночном разряде на «Ролан Гаррос» был выход в третий круг турнира в 2015 году, в общей сложности 29-летний теннисист, занимающий в настоящее время 570-ю строчку мирового рейтинга, пять раз играл в основной сетке парижского турнира Большого шлема.

 Что будет, если отказаться от сладкого
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Минус два. «Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
Кафельников высказался о «Спартаке», Газизове и Глушакове
Александр Поветкин vs Диллиан Уайт: чего ждать от реванша?
Клубу РПЛ присудили техническое поражение в матче Кубка России
«Барселона» заинтересовалась футболистом сборной Украины
7 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в «Формуле-1»
ЦСКА огорчит «Локомотив»: Топ-5 ставок выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь