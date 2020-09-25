Арина Соболенко не вышла в финал теннисного турнира в Страсбурге

Сегодня в полуфинале белоруска уступила в трехсетовом поединке пятой ракетке мира украинке Элине Свитолиной — 2:6, 6:4, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

В решающем поединке Элина Свитолина будет играть с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (18-й номер рейтинга WTA).

Ранее на этом турнире Арина Соболенко победила австралийку Эллен Перес (239) — 6:4, 6:3, россиянку Анну Блинкову (59) — 1:6, 6:4, 6:2 и чешскую теннисистку Катерину Синякову (62) — 2:6, 6:3, 6:3.