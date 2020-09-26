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16:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Андрей Рублев стал первым финалистом теннисного турнира в Гамбурге

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого превышает один миллион евро.

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Источник: AP 2020

Рублев, получивший пятый номер посева, в полуфинале победил норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут.

За победу на турнире Рублев поспорит с победителем встречи между чилийцем Кристианом Гариным и греком Стефаносом Циципасом (2-я номер посева).

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