Андрей Рублев стал первым финалистом теннисного турнира в Гамбурге
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого превышает один миллион евро.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого превышает один миллион евро.
Рублев, получивший пятый номер посева, в полуфинале победил норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут.
За победу на турнире Рублев поспорит с победителем встречи между чилийцем Кристианом Гариным и греком Стефаносом Циципасом (2-я номер посева).