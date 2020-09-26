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19:21 (мск), источник: ТАСС

Рублев сыграет с Циципасом в финале теннисного турнира в Гамбурге

ТАСС, 26 сентября. Грек Стефанос Циципас обыграл чилийца Кристиана Гарина в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Гамбурге. Призовой фонд соревнований составляет €1,2 млн.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 7:5, 3:6, 6:4 в пользу 22-летнего грека. В финале Циципас (второй номер посева) сыграет с россиянином Андреем Рублевым (5), который ранее в полуфинале оказался сильнее норвежца Каспера Рууда. Рублев и Циципас провели два очных матча, каждый из теннисистов одержал по победе. Финал состоится в воскресенье, начало матча запланировано на 12:00 мск.

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Циципас занимает шестое место в рейтинге ATP, на его счету пять побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом грека является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2019 года.

Рублев располагается на 14-й строчке в рейтинге АТР, в активе россиянина четыре победы на турнирах под эгидой организации. На Открытом чемпионате США 2020 года Рублев повторил свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, дойдя до четвертьфинала.

В понедельник в первом круге Открытого чемпионата Франции Рублев (13) сыграет с американцем Сэмом Куэрри, Циципас (5) встретится с испанцем Хауме Муньяром.

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