Открытый чемпионат Франции по теннису впервые в истории пройдет осенью

Источник: AFP 2020

«Ролан Гаррос», как правило, проводится в конце мая — начале июня, но в этом году в связи с распространением коронавируса в мире турнир впервые в истории был перенесен на более поздние сроки. Также в целях безопасности будут введены ограничения для зрителей: на трибуны будут пускать только тысячу человек ежедневно. Для сравнения, в 2019 году матчи «Ролан Гаррос» в среднем посещали около 37 тысяч болельщиков в день.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--24e6ea825100ae7518a0" data-vnd="24e6ea825100ae7518a0" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=24e6ea825100ae7518a0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Рекордсмен идет за очередным титулом?

Испанец Рафаэль Надаль, как и последние несколько лет, — основной фаворит в борьбе за звание чемпиона в мужском одиночном разряде. «Король грунта» выигрывал «Ролан Гаррос» 12 раз, что является рекордом турнира. Он же является действующим победителем. Однако в текущем сезоне Надаль практически полностью пропустил сезон на «харде», а на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме сошел с дистанции в четвертьфинале.

В первом круге Надаль, получивший второй номер посева, сыграет с белорусом Егором Герасимовым. Среди конкурентов испанца первая ракетка мира серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим, который в прошлом году играл в финале против Надаля, а в сентябре 2020 года выиграл US Open.

В основную сетку из россиян попали Даниил Медведев (4-й номер посева), Андрей Рублев (13) и Карен Хачанов (15).

Медведев, который никогда на «Ролан Гаррос» не проходил дальше первого круга, на старте сыграет против венгра Мартона Фучовича, Рублев встретится с американцем Сэмом Куэрри, Хачанов — с поляком Камилем Майхжаком. Среди трех российских теннисистов пока успешнее всего на парижском турнире Большого шлема выступал Хачанов — в прошлом году он дошел до ¼ финала, где уступил будущему финалисту Тиму.

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В первом круге между собой сыграют две российские теннисистки

В статусе главной претендентки на трофей в женском одиночном разряде в Париж приехала румынка Симона Халеп. Именно здесь два года назад Халеп выиграла свой первый турнир Большого шлема. Румынка серьезно настроена на «Ролан Гаррос», ранее она отказалась от участия в US Open, осталась тренироваться в Европе и 21 сентября стала победительницей турнира в Риме. В первом круге первая ракетка Открытого чемпионата Франции-2020 сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо.

Большое внимание неизменно будет приковано к американке Серене Уильямс, которая попытается взять свой 24-й титул на турнирах Большого шлема. Американка, получившая 6-й номер посева, стартует матчем против соотечественницы Кристи Ан.

В женской сетке выступят 12 россиянок. Открытием среди российских теннисисток уже стала 19-летняя Камилла Рахимова. Спортсменка, занимающая 182-е место в мировом рейтинге, прошла квалификацию и дебютирует на турнире Большого шлема в воскресенье матчем против американки Шелби Роджерс.

Победительница «Ролан Гаррос» — 2009 Светлана Кузнецова, 28-я сеяная, начнет выступление на турнире встречей с соотечественницей Анастасией Павлюченковой. Анна Блинкова в первом круге сыграет с австралийкой Астрой Шармой, попавшей в основную сетку из квалификации как lucky loser, Анна Калинская — с обладательницей wild card канадкой Эжени Бушар, Варвара Грачева — с украинкой Элиной Свитолиной (3-й номер посева), Екатерина Александрова — с австралийкой Мэдисон Инглис, Маргарита Гаспрян — с бельгийкой Элизе Мертенс (16), Дарья Касаткина — с представительницей Франции Хармони Тан (wild card), Людмила Самсонова — с американкой Софией Кенин (4), Вероника Кудерметова — с француженкой Полин Пармантье (wild card), Виталия Дьяченко — с американкой Слоан Стивенс (29).

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Погода создает проблемы

Так как турнир пройдет осенью, многие спортсмены выражают недовольство погодой и признаются, что будет непривычно играть на «Ролан Гаррос», когда в Париже так холодно и ветрено.

«Из всех розыгрышей “Ролан Гаррос”, в которых я участвовал, у этого самые экстремальные условия, — цитирует Рафаэля Надаля Tennis World USA. — Температура 9 градусов тепла создает экстремальные условия на турнире под открытым небом. Почти каждый день будет идти дождь, будет холодно и ветрено. Мячи сильно отличаются от тех, что были в предыдущие годы. Я уже тренировался с такими мячами на Майорке в жару, и они уже там были тяжелыми и медленными. Здесь же, в Париже, в такую погоду они будут просто как камень. Мы должны адаптироваться к этому».

Я полжизни не видела снега. Я и холодная погода не сочетаются. Это моя ахиллесов пята, но я справляюсь. Серена Уильямс Американская теннисистка

«Я ненавижу холод. Я из Лос-Анджелеса и живу во Флориде, — сказала Серена Уильямс в интервью Рейтер. — Я полжизни не видела снега. Я и холодная погода не сочетаются. Это моя ахиллесов пята, но я справляюсь».