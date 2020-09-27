Рахимова победила Роджерс в первом круге «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россиянка Камилла Рахимова преодолела барьер первого раунда на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россиянка Камилла Рахимова преодолела барьер первого раунда на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.
Рахимова, попавшая в основную сетку «Ролан Гаррос» через квалификацию, в матче первого круга обыграла американку Шелби Роджерс со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 19-летняя Рахимова занимает 182-е место, Роджерс — 55-е.
Следующей соперницей российской теннисистки будет победительница противостояния Мария Саккари (Греция, 20-я сеяная) — Айла Томлянович (Австралия).