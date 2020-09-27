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13:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рахимова победила Роджерс в первом круге «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россиянка Камилла Рахимова преодолела барьер первого раунда на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.

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Источник: Спорт РИА Новости

Рахимова, попавшая в основную сетку «Ролан Гаррос» через квалификацию, в матче первого круга обыграла американку Шелби Роджерс со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 19-летняя Рахимова занимает 182-е место, Роджерс — 55-е.

Следующей соперницей российской теннисистки будет победительница противостояния Мария Саккари (Греция, 20-я сеяная) — Айла Томлянович (Австралия).

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