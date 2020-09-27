Блинкова проиграла в первом круге «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй раунд на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй раунд на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.
Блинкова в матче первого круга потерпела поражение от австралийки Астры Шармы (lucky loser) со счетом 3:6, 6:2, 5:7. Поединок продолжался 2 часа 14 минут.
Следующей соперницей Шармы на «Ролан Гаррос» будет еще одна представительница России Екатерина Александрова, посеянная под 27-м номером.