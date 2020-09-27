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15:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Блинкова проиграла в первом круге «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй раунд на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.

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Блинкова в матче первого круга потерпела поражение от австралийки Астры Шармы (lucky loser) со счетом 3:6, 6:2, 5:7. Поединок продолжался 2 часа 14 минут.

Следующей соперницей Шармы на «Ролан Гаррос» будет еще одна представительница России Екатерина Александрова, посеянная под 27-м номером.

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