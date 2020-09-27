Гаспарян уступила Мертенс на старте «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россиянка Маргарита Гаспарян потерпела поражение в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россиянка Маргарита Гаспарян потерпела поражение в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
Гаспарян в воскресенье проиграла бельгийке Элизе Мертенс, посеянной под 16-м номером, со счетом 2:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час 43 минуты.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Мертенс сыграет с эстонкой Кайей Канепи.