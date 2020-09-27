Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в Гамбурге

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу 22-летнего россиянина. В третьем сете при счете 5:4 22-летний грек подавал на матч, но россиянин сумел сделать обратный брейк и затем выиграть еще два гейма подряд. Теннисисты провели третью очную встречу, Рублев одержал вторую победу. На турнире у Рублева был пятый номер посева, у Циципаса — второй.

В 2019 году Рублев уступил в трех сетах грузинскому теннисисту Николозу Басилашвили в финале турнира в Гамбурге.

Рублев располагается на 14-й строчке в рейтинге АТР, в активе россиянина стало пять побед на турнирах под эгидой организации. На Открытом чемпионате США 2020 года Рублев повторил свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, дойдя до четвертьфинала.

Циципас занимает шестое место в рейтинге ATP, на его счету пять побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом грека является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2019 года.

В понедельник в первом круге Открытого чемпионата Франции Рублев (13) сыграет с американцем Сэмом Куэрри, Циципас (5) встретится с испанцем Хауме Муньяром.