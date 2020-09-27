Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в Гамбурге
ТАСС, 27 сентября. Россиянин Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале турнира Ассоциации
ТАСС, 27 сентября. Россиянин Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале турнира Ассоциации
Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу 22-летнего россиянина. В третьем сете при счете 5:4 22-летний грек подавал на матч, но россиянин сумел сделать обратный брейк и затем выиграть еще два гейма подряд. Теннисисты провели третью очную встречу, Рублев одержал вторую победу. На турнире у Рублева был пятый номер посева, у Циципаса — второй.
В 2019 году Рублев уступил в трех сетах грузинскому теннисисту Николозу Басилашвили в финале турнира в Гамбурге.
Циципас занимает шестое место в рейтинге ATP, на его счету пять побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом грека является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2019 года.
В понедельник в первом круге Открытого чемпионата Франции Рублев (13) сыграет с американцем Сэмом Куэрри, Циципас (5) встретится с испанцем Хауме Муньяром.