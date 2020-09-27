Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в Гамбурге

Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Вильярреал
40
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Ювентус
22
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Сельта
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Севилья
13
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Локомотив
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ротор
Рубин
13
Футбол. Зарубежный
19:00
Фрайбург
Вольфсбург
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Кротоне
Милан
02
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Дженоа
60
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити
Лестер
25
Хоккей. КХЛ
18:30
Авангард
Металлург Мг
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Лорьян
Лион
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Крылья Советов
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Велес
02
Хоккей. КХЛ
17:30
Северсталь
Ак Барс
ОТ
32
Футбол. Первый дивизион
17:00
Динамо Бр
Волгарь
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Текстильщик
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Атлетико
Гранада
61
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Нефтехимик
51
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Урал
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Бавария
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Брест
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Дижон
Монпелье
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Монако
Страсбур
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Ним
Ланс
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Балтика
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Акрон
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Удинезе
10
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит
ЦСКА
24
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Торпедо М
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Атлетик
12
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Динамо Мн
Б
23
Футбол. Зарубежный
14:00
Бордо
Ницца
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Факел
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Ростов
23
Футбол. Зарубежный
14:00
Шеффилд Юнайтед
Лидс
01
Футбол. Зарубежный
13:30
Специя
Сассуоло
14
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Краснодар-2
01
Футбол. Зарубежный
13:00
Осасуна
Леванте
13
Все события
Фоторепортажи
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
16:22 (мск), источник: ТАСС

Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в Гамбурге

ТАСС, 27 сентября. Россиянин Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Гамбурге с призовым фондом €1,2 млн.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу 22-летнего россиянина. В третьем сете при счете 5:4 22-летний грек подавал на матч, но россиянин сумел сделать обратный брейк и затем выиграть еще два гейма подряд. Теннисисты провели третью очную встречу, Рублев одержал вторую победу. На турнире у Рублева был пятый номер посева, у Циципаса — второй.

В 2019 году Рублев уступил в трех сетах грузинскому теннисисту Николозу Басилашвили в финале турнира в Гамбурге.

Рублев располагается на 14-й строчке в рейтинге АТР, в активе россиянина стало пять побед на турнирах под эгидой организации. На Открытом чемпионате США 2020 года Рублев повторил свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, дойдя до четвертьфинала.

Циципас занимает шестое место в рейтинге ATP, на его счету пять побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом грека является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2019 года.

В понедельник в первом круге Открытого чемпионата Франции Рублев (13) сыграет с американцем Сэмом Куэрри, Циципас (5) встретится с испанцем Хауме Муньяром.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Гол Смолова принес «Локомотиву» победу над ЦСКА в матче РПЛ
Пилоты попали в жуткую аварию на Гран-при России (видео)
Дубль Луиса Суареса помог «Атлетико» победить со счетом 6:1
Команда Хосепа Гвардиолы впервые пропустила пять мячей
«Бавария» потерпела разгромное поражение в чемпионате Германии
«Лейкерс» победили «Денвер» и вышли в финал плей-офф НБА
«Ротор» уступил «Рубину» и продлил серию до 9 матчей без побед
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь