Виктория Азаренко победила на старте открытого чемпионата Франции по теннису

Источник: AFP 2020

Экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) сегодня встречалась с черногорской теннисисткой Данкой Ковинич (73) и победила в двух сетах — 6:1, 6:2.

Позже Александра Саснович (96) сыграет с представительницей Германии Анной-Леной Фридзам (104). Завтра двенадцатый номер мирового рейтинга Арина Соболенко встретится с американкой Джессикой Пегулой, у которой 60-я позиция.

Также в понедельник единственный представитель Беларуси в мужском одиночном разряде Егор Герасимов, занимающий 83-е место в мировом рейтинге, сыграет в 1/64 финала со второй ракеткой планеты испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, который 12 раз становился триумфатором этого престижного турнира.