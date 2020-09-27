Александра Саснович вышла во 2-й круг открытого чемпионата Франции по теннису

Завтра двенадцатый номер мирового рейтинга Арина Соболенко встретится с американкой Джессикой Пегулой, у которой 60-я позиция.

Также в понедельник единственный представитель Беларуси в мужском одиночном разряде Егор Герасимов, занимающий 83-е место в мировом рейтинге, сыграет в 1/64 финала со второй ракеткой планеты испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, который 12 раз становился триумфатором этого престижного турнира.