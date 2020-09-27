Юлия Путинцева стартовала с победы на «Ролан Гаррос»
Представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщают Vesti.kz.
Представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщают Vesti.kz.
На старте «Ролан Гаррос» Путинцева, занимающая 27-е место в мировом рейтинге, встречалась с 79-й ракеткой мира Кирстен Флипкенс из Бельгии со счетом 6:1, 6:2.
Матч продолжался час и девять минут. Путинцева реализовала шесть
Следующей соперницей Путинцевой будет Надя Подорошка из Аргентины.