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21:01 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева стартовала с победы на «Ролан Гаррос»

Представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщают Vesti.kz.

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Источник: wtatennis.com

На старте «Ролан Гаррос» Путинцева, занимающая 27-е место в мировом рейтинге, встречалась с 79-й ракеткой мира Кирстен Флипкенс из Бельгии со счетом 6:1, 6:2.

Матч продолжался час и девять минут. Путинцева реализовала шесть брейк-пойнтов и дважды ошибалась при подаче. Флипкенс один раз взяла подачу соперницы и не допускала двойных ошибок. В личных встречах теннисисток теперь равенство 2−2.

Следующей соперницей Путинцевой будет Надя Подорошка из Аргентины.

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