Юлия Путинцева стартовала с победы на «Ролан Гаррос»

На старте «Ролан Гаррос» Путинцева, занимающая 27-е место в мировом рейтинге, встречалась с 79-й ракеткой мира Кирстен Флипкенс из Бельгии со счетом 6:1, 6:2.

Матч продолжался час и девять минут. Путинцева реализовала шесть брейк-пойнтов и дважды ошибалась при подаче. Флипкенс один раз взяла подачу соперницы и не допускала двойных ошибок. В личных встречах теннисисток теперь равенство 2−2.