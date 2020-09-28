Рублев поднялся на 12-е место в рейтинге ATP после победы на турнире в Гамбурге
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев поднялся на 12-ю строчку в рейтинге Ассоциации
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев поднялся на 12-ю строчку в рейтинге Ассоциации
В воскресенье Рублев стал победителем турнира ATP в Гамбурге. В финале 22-летний россиянин одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счетом 6:4, 3:6, 7:5. Он выиграл пятый турнир ATP в карьере.
Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — австриец Доминик Тим. Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов сохранили свои позиции, они занимают соответственно пятое и 16-е места.
Рейтинг АТР от 28 сентября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 260 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5 890;.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5 385;.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4 650;.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3 030;.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2 860;.
10 (11). Роберто
12 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2 614;.
16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2 200.