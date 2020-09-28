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11:11 (мск), источник: ТАСС

Рублев поднялся на 12-е место в рейтинге ATP после победы на турнире в Гамбурге

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев поднялся на 12-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: AP 2020

В воскресенье Рублев стал победителем турнира ATP в Гамбурге. В финале 22-летний россиянин одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счетом 6:4, 3:6, 7:5. Он выиграл пятый турнир ATP в карьере.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — австриец Доминик Тим. Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов сохранили свои позиции, они занимают соответственно пятое и 16-е места.

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Рейтинг АТР от 28 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 260 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5 890;.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5 385;.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4 650;.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3 030;.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2 860;.

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2 665;.

12 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2 614;.

16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2 200.

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