Белорусские теннисистки остались на прежних позициях в новом рейтинге WTA

Источник: AP 2020

Выше других белорусок Арина Соболенко, которая имеет 3615 очков и занимает 12-е место. На прошлой неделе она добралась до полуфинала турнира в Страсбурге, а на этой стартует на открытом чемпионате Франции матчем с американкой Джессикой Пегулой, у которой 60-я позиция в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Занимающая 14-ю позицию в мировом рейтинге Виктория Азаренко в первом поединке на парижских кортах «Роллан Гаррос» обыграла черногорскую теннисистку Данку Ковинич (74-й номер мирового рейтинга), а в 1/32 финала встретится со словачкой Анной Шмидловой (161). Александра Саснович (96) в 1/64 финала выиграла у представительницы Германии Анны-Лены Фридзам (104) и во втором круге сыграет с французской теннисисткой Каролин Гарсией (45).

Первая десятка рейтинга WTA сейчас выглядит так:

1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) — 7255,

3. Наоми Осака (Япония) — 5780,

4. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,

5. Элина Свитолина (Украина) — 4960,

6. София Кенин (США) — 4700,

7. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,

8. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335,

9. Серена Уильямс (США) — 4080,

10. Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.

В мужском рейтинге лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов по-прежнему находится на 83-м месте, набрав 750 очков. Сегодня в первом раунде открытого чемпионата Франции ему предстоит встреча со второй ракеткой планеты испанцем Рафаэлем Надалем, который 12 раз выигрывал этот престижный турнир.

Топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР):

1. Новак Джокович (Сербия) — 11260 очков,

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,

3. Доминик Тим (Австрия) — 9125,

4. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,

5. Даниил Медведев (Россия) — 5890,

6. Стефанос Циципас (Греция) — 5385,

7. Александр Зверев (Германия) — 4650,

8. Маттео Берреттини (Италия) — 3030,

9. Гаэль Монфис (Франция) — 2860,