Белорусские теннисистки остались на прежних позициях в новом рейтинге WTA
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все белорусские теннисистки остались на прежних позициях в обновленном сегодня мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все белорусские теннисистки остались на прежних позициях в обновленном сегодня мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Выше других белорусок Арина Соболенко, которая имеет 3615 очков и занимает 12-е место. На прошлой неделе она добралась до полуфинала турнира в Страсбурге, а на этой стартует на открытом чемпионате Франции матчем с американкой Джессикой Пегулой, у которой 60-я позиция в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Занимающая 14-ю позицию в мировом рейтинге Виктория Азаренко в первом поединке на парижских кортах «Роллан Гаррос» обыграла черногорскую теннисистку Данку Ковинич (74-й номер мирового рейтинга), а в 1/32 финала встретится со словачкой Анной Шмидловой (161). Александра Саснович (96) в 1/64 финала выиграла у представительницы Германии
Первая десятка рейтинга WTA сейчас выглядит так:
1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) — 7255,
3. Наоми Осака (Япония) — 5780,
4. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,
5. Элина Свитолина (Украина) — 4960,
6. София Кенин (США) — 4700,
7. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,
8. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335,
9. Серена Уильямс (США) — 4080,
10. Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.
В мужском рейтинге лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов
Топ-10 рейтинга Ассоциации
1. Новак Джокович (Сербия) — 11260 очков,
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,
3. Доминик Тим (Австрия) — 9125,
4. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,
5. Даниил Медведев (Россия) — 5890,
6. Стефанос Циципас (Греция) — 5385,
7. Александр Зверев (Германия) — 4650,
8. Маттео Берреттини (Италия) — 3030,
9. Гаэль Монфис (Франция) — 2860,
10. Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2665.