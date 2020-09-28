Бублик вернулся в топ-50 перед стартом на «Ролан Гаррос»

Источник: РИА "Новости"

Александр Бублик сохранил звание перовой ракетки Казахстана, улучшив свои позиции в рейтинге ATP, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В обновленной версии табели о рангах Ассоциации теннисистов-профессионалов, которая вышла сегодня, 28 сентября, он поднялся на семь строчек и теперь занимает 49-е место.

В первой сотне также располагается Михаил Кукушкин, но он опустился с 87-го на 88-е место.

Тройку сильнейших теннисистов мира по-прежнему составляют серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.

В женском рейтинге WTA наивысшая позиция среди казахстанок все еще у Елены Рыбакиной — она сохранила за собой 18-ю строчку. Юлия Путинцева осталась на 27-м месте, а Зарина Дияс опустилась с 76-й на 77-ю позицию.

Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, на втором месте румынка Симона Халеп, на третьем — японка Наоми Осака.