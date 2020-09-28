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13:09 (мск), источник: Vesti.kz

Бублик вернулся в топ-50 перед стартом на «Ролан Гаррос»

На турнире выступят все казахстанцы, входящие в сотню мировых рейтингов.

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Источник: РИА "Новости"

Александр Бублик сохранил звание перовой ракетки Казахстана, улучшив свои позиции в рейтинге ATP, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В обновленной версии табели о рангах Ассоциации теннисистов-профессионалов, которая вышла сегодня, 28 сентября, он поднялся на семь строчек и теперь занимает 49-е место.

В первой сотне также располагается Михаил Кукушкин, но он опустился с 87-го на 88-е место.

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Тройку сильнейших теннисистов мира по-прежнему составляют серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.

В женском рейтинге WTA наивысшая позиция среди казахстанок все еще у Елены Рыбакиной — она сохранила за собой 18-ю строчку. Юлия Путинцева осталась на 27-м месте, а Зарина Дияс опустилась с 76-й на 77-ю позицию.

Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, на втором месте румынка Симона Халеп, на третьем — японка Наоми Осака.

Отметим, что все эти казахстанцы стартуют на «Ролан Гаррос». Путинцева уже успешно вышла во второй круг. Бублик и Кукушкин проведут свои матчи сегодня, а Рыбакина и Дияс — завтра, 29 сентября.

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