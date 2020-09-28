Бублик вернулся в топ-50 перед стартом на «Ролан Гаррос»
На турнире выступят все казахстанцы, входящие в сотню мировых рейтингов.
На турнире выступят все казахстанцы, входящие в сотню мировых рейтингов.
Александр Бублик сохранил звание перовой ракетки Казахстана, улучшив свои позиции в рейтинге ATP, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В первой сотне также располагается Михаил Кукушкин, но он опустился с 87-го на 88-е место.
Тройку сильнейших теннисистов мира
В женском рейтинге WTA наивысшая позиция среди казахстанок все еще у Елены Рыбакиной — она сохранила за собой 18-ю строчку. Юлия Путинцева осталась на 27-м месте, а Зарина Дияс опустилась с 76-й на 77-ю позицию.
Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, на втором месте румынка Симона Халеп, на третьем — японка Наоми Осака.
Отметим, что все эти казахстанцы стартуют на «Ролан Гаррос». Путинцева уже успешно вышла во второй круг. Бублик и Кукушкин проведут свои матчи сегодня, а Рыбакина и Дияс — завтра, 29 сентября.