На организаторов «Ролан Гаррос» обрушились с критикой

«Такие мячи, которыми играют на “Ролан Гаррос”, никто не дал бы пожевать и своей собаке. Думаю, организаторы ошиблись с выбором мячей. Их сложно направить хоть куда-то, они слишком тяжелые», — цитирует британца Tennis 365.