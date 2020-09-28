На организаторов «Ролан Гаррос» обрушились с критикой
Британский теннисист Даниэль Эванс раскритиковал организаторов текущего розыгрыша Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.
Британский теннисист Даниэль Эванс раскритиковал организаторов текущего розыгрыша Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.
После матча с японцем Кею Нисикори спортсмен отметил низкое качество мячей на «Ролан Гаррос».
«Такие мячи, которыми играют на “Ролан Гаррос”, никто не дал бы пожевать и своей собаке. Думаю, организаторы ошиблись с выбором мячей. Их сложно направить хоть
Эванс в матче первого круга «Ролан Гаррос» уступил Нисикори (6:1, 1:6, 6:7 (3:7), 6:1, 4:6). В следующем раунде японец встретится с итальянцем Стефано Травальей. Турнир завершится 12 октября.