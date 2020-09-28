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16:19 (мск), источник: Газета.Ру

На организаторов «Ролан Гаррос» обрушились с критикой

Британский теннисист Даниэль Эванс раскритиковал организаторов текущего розыгрыша Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.

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После матча с японцем Кею Нисикори спортсмен отметил низкое качество мячей на «Ролан Гаррос».

«Такие мячи, которыми играют на “Ролан Гаррос”, никто не дал бы пожевать и своей собаке. Думаю, организаторы ошиблись с выбором мячей. Их сложно направить хоть куда-то, они слишком тяжелые», — цитирует британца Tennis 365.

Эванс в матче первого круга «Ролан Гаррос» уступил Нисикори (6:1, 1:6, 6:7 (3:7), 6:1, 4:6). В следующем раунде японец встретится с итальянцем Стефано Травальей. Турнир завершится 12 октября.

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