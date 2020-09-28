Бертенс вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Завацкую
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Голландка Кики Бертенс вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Голландка Кики Бертенс вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа.
В матче первого раунда «Ролан Гаррос» Бертенс (5-й номер посева) обыграла украинку Катерину Завацкую со счетом 2:6, 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.
Во втором круге турнира Большого шлема Бертенс сыграет с итальянкой Сарой Эррани.