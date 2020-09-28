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16:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тим обыграл Чилича в первом круге «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Австриец Доминик Тим вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

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Источник: AP 2020

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Тим (3-й номер посева) обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 6:4, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.

За выход в третий раунд французского турнира Большого шлема Тим поспорит с американцем Джеком Соком.

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