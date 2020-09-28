Тим обыграл Чилича в первом круге «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Австриец Доминик Тим вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Австриец Доминик Тим вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
В матче первого круга «Ролан Гаррос» Тим (3-й номер посева) обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 6:4, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.
За выход в третий раунд французского турнира Большого шлема Тим поспорит с американцем Джеком Соком.