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18:00 (мск), источник: Vesti.kz

Кукушкин выиграл решающий сет 6:0 у 15-й ракетки мира и вышел в следующий круг «Ролан Гаррос»

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин победил на старте «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Olympic.kz

В первом круге Открытого чемпионата Франции он переиграл итальянца Фабио Фоньини в четырех сетах — 3:1 (7:5, 3:6, 7:6, 6:0).

Встреча длилась два часа и 55 минут.

Интересно, что Кукушкин, который занимает 88-е место в рейтинге ATP, отыграл матч без двойных ошибок, тогда как у 15-й ракетки мира Фоньини их было четыре.

В следующем круге, 30 сентября, Кукушкин встретится с испанцем Педро Мартинесом, который ранее оказался сильнее австралийца Александара Вукича — 3:0 (7:5, 6:4, 6:0).

«Ролан Гаррос» в этом году из-за пандемии коронавируса проходит с 21 сентября по 11 октября.

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