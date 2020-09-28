Кукушкин выиграл решающий сет 6:0 у 15-й ракетки мира и вышел в следующий круг «Ролан Гаррос»

Источник: Olympic.kz

В первом круге Открытого чемпионата Франции он переиграл итальянца Фабио Фоньини в четырех сетах — 3:1 (7:5, 3:6, 7:6, 6:0).

Встреча длилась два часа и 55 минут.

Интересно, что Кукушкин, который занимает 88-е место в рейтинге ATP, отыграл матч без двойных ошибок, тогда как у 15-й ракетки мира Фоньини их было четыре.

В следующем круге, 30 сентября, Кукушкин встретится с испанцем Педро Мартинесом, который ранее оказался сильнее австралийца Александара Вукича — 3:0 (7:5, 6:4, 6:0).